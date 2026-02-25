阪神の春季キャンプ・具志川組は、25日にキャンプを打ち上げた。降雨のため手締めは具志川球場に併設する具志川ドームで行われた。あいさつには栄枝が登場。「選手のみなさん、ここ具志川で鍛えた技術にさらに磨きをかけ、全国のタイガースファンに感動を与えられるプレーを見せられるよう取り組みましょう」と誓い、一丁締め。最後は選手、首脳陣、スタッフ、うるま市の職員がハイタッチを交わしねぎらいあった。