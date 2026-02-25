女優の岩崎ひろみ(49)が、24日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後7時）に出演。実家のラーメンについて話した。実家がラーメン店の岩崎は「インスタントラーメンを買ったことがなかった」と明かした。「買ってお湯を入れて待つより、作ってもらった方が早かったというのもあるし」。そして「プライドですかね、ラーメン屋の。ほかのラーメン屋さんに行ったことがなくて」。1人暮らしをするまでは、食べるラーメン