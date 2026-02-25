カジュアルコーデのラフ見えが気になるミドル世代におすすめしたいのは、ネイビーシャツ。知的でクールな雰囲気のネイビー × きちんと感のあるシャツなら、大人らしく上品にまとまりやすい。そこで今回は、おしゃれスタッフさんの「ネイビーシャツコーデ」をピックアップします。カジュアルなパンツ合わせでもこなれて見せるには、着こなし方にヒントがありそう。 スウェットパンツコӦ