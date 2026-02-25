気心の知れた親友とのランチ。話題は「高齢の親のスマホ問題」へ移り……。私が何気なく放ったひと言で、相手を黙らせてしまった失敗から学んだ、40代からの友人との距離感とは？ 友人が体験談を教えてくれました。 似た境遇の親友 中学時代からの友人とは、結婚や出産の時期も近く、今でもランチやお茶をする仲です。 気心が知れた間柄だからこそ、会話はいつも弾み、話題はつきません。 しかし先日、ふとした瞬間に「入っ