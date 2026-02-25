note主催「創作大賞2023」受賞作をもとにしたコミックエッセイ『ちかごろのわかい娘と』が、2026年2月20日に発売されました。子育てに興味がなかった父が、娘との毎日で価値観を更新していく実録スタイルの一冊です。笑いと切なさが同じページに同居する、いま読む子育てコミック！ オレンジページ「ちかごろのわかい娘と 子育てに興味ゼロだった僕が、娘に夢中になった理由」 発売日：2026年2月20日