バラエティ番組などでも活躍する人気声優の花澤香菜が25日、自身のインスタグラムを更新。この日、37歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】大人の魅力！着物姿がよくお似合いです 「誕生日だ～」と投稿。「37歳も色んなことに挑戦して、楽しい思い出をたくさん作る！！！」とつづり、着物姿で笑みを浮かべてピースサインをする写真を掲載。「皆さまこれからもよろしくお願い致します」とした。 フォロ