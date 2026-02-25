三重県桑名市に、GiGOのクレーンゲーム専門店が新しくオープンしました。2026年2月20日(金)10時に開業し、大型モール内で長時間遊べる構成が話題です。クレーンゲームを中心に、10円プレイや無料イベントまでそろった滞在型スポットになっています！ GiGOクレーンゲームオアシス「イオンモール桑名」 オープン日時：2026年2月20日(金)10:00所在地：三重県桑名市新西方1-22 イオンモール桑名3番街1階営