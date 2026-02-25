2月22日の「ねこの日」に向けて、ファミリーマートが全国約16,400店で「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」を2026年2月10日から展開します。mofusandとの初コラボ商品を含む全17種類がそろい、スイーツから日用品まで店内がねこモチーフ一色になります。見て選ぶ時間まで楽しい、年に一度の“ねこだらけ”企画です☆ ファミリーマート「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」 開催開始日：2026年2月10日（火）展開