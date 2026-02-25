名古屋の人気生スイーツ「ぴよりん」が温泉モチーフになったフェアが、2026年2月10日から始まります。会場は東京駅から新大阪駅までの対象店舗で、限定スイーツセットとグッズ、温泉地イメージのフードが一気にそろいます。移動の合間に“ほっこり温泉旅気分”を味わえる、季節感たっぷりの駅フェアです☆ JR東海リテイリング・プラス「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」 開催期間：2026年2月10日（火