阪神の選手会長・村上頌樹投手が２５日、沖縄・宜野座キャンプの最終日に締めのあいさつを行った。２年連続の開幕投手有力候補に挙がる昨季のセ・リーグ投手３冠右腕。「昨シーズンは最短優勝を達成しましたが、日本シリーズに敗れ、悔しい思いをした選手がたくさんいます。それを経て強くなった選手、チームの姿を見ていてください。そして、最終的に喜びを分かち合えるように頑張っていきます」と誓った。