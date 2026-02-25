先週２月２１日の阪神競馬（芝２４００メートル）で初勝利を挙げたサガルマータ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父コントレイル）は、ダービートライアルの青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京・芝２４００メートル、２着馬までに日本ダービーの優先出走権）を目指すことが分かった。２月２５日、管理する福永調教師が明らかにした。サガルマータは２３年のセレクトセール当歳部門で、５億２０００万円の値がついたコントレイル産駒