2026年に実施された「YouTubeの利用実態」に関する最新調査で、日本人の多くが日常的に動画プラットフォームを利用している実態が明らかになった。hotice株式会社が全国の男女531名を対象に行ったインターネットアンケートで、動画視聴行動や利用目的、視聴時間などYouTubeの利用傾向を詳しく分析した内容が報告されている。まず、YouTubeの利用状況については、日本人の 約9割近くが“日常的にYouTubeを利用している” と回答