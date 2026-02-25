全国のキッチンカーグルメを食べ比べながら、来場者投票でNo.1を決めるフードイベントが静岡で開催されます。「キッチンカー屋台総選挙2026 in 静岡」は、食べるだけでなく“推し店舗”を応援できる参加型の構成です。同時開催のパフォーマー大会も加わり、1日滞在しやすい会場設計になっています☆ DotDeli「キッチンカー屋台総選挙2026 in 静岡」 開催日：2026年5月9日（土）・5月10日（日）開催時