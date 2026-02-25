テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２５日、高市早苗首相が自民党全議員にカタログギフトを配布したことを報じた。高市首相は先の衆院選で当選した３００人以上の自民党議員に対し、当選祝いなどの名目で数万円相当のカタログギフトを贈った。高市首相は２４日、自身のＸ（旧ツイッター）で「衆議院総選挙後、自民党衆議院議員の全員宛に、今回の大変厳しい選挙を経て当選したこと