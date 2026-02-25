お笑いコンビ「フットボールアワー」の岩尾望、後藤輝基が２５日、都内で「『ＳＵＵＭＯ住みたい街ランキング２０２６首都圏版』発表会」に出席した。２人は２００３年のＭ―１優勝後に上京。後藤は「東京と聞いたら渋谷、目黒はキラキラした街」と目黒を選んだという。「東京って住みにくいんだろうなと思っていたけど、いざ住んだら商店街もあって一人で入りやすいご飯屋さんもあった」と懐かしんだ。一方の岩尾は「東京に