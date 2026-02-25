“住みたい街”として注目される市川市で、地価と中古マンション価格の関係を同時に見られる調査が公開されました。今回は南八幡エリアの基準地「市川-7」を起点に、築年帯が異なる3タイプのマンション価格を5年分で比較しています。売却も購入も、感覚ではなく数値で判断したい人に刺さる内容です☆ property technologies「どこでもマンション鑑定団 Vol.20 市川市」 調査地点：千葉県市川市南八幡3