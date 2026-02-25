フリーアナウンサーの高橋真麻が24日、自身のアメブロを更新。慌ただしい日常の中で準備した夕食のメニューを公開した。【映像】高橋真麻、朝から彩り豊かな手料理を準備高橋は「今夜は」というタイトルでブログを更新。子どものお迎えなどで帰宅が遅くなることを説明し、事前に夕食の準備を済ませたことを報告した。メニューは、「大きめかぶと豚肉と野菜のポトフ」「いわしの味噌煮」「ちくわとキュウリも入れたサラダ」と