MLB¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀèÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£±ÊÅê¼ê¤Ï2²ó¤òÅê¤²¤Æ33µå¡¢Èï°ÂÂÇ3¡¢1Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢ºÇÂ®94.1¥Þ¥¤¥ë(Ìó151.4¥­¥í)¤òµ­Ï¿¡£½é²ó¤Ë¤Ï1¥¢¥¦¥È1ÎÝ2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ê¤É¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢¾å¡¹¤Î½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£±ÊÅê¼ê¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¼«¿È¤ÎÄ´»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤·Åê¤²¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤È¤Æ¤â°­¤¤¤Î¤Ë94¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤Æ¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥£¥¸