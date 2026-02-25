現地時間24日、イングランドの実質2部であるチャンピオンシップ第34節が行われ、MF松木玖生が所属するサウサンプトンはホームにMF斉藤光毅が所属するQPRを迎え、5-0の快勝を飾った。そんなこの試合で松木は2ゴールを挙げる大活躍。1点リードで迎えた前半ATにCKからヘディングでチャンピオンシップ初ゴールをマークすると、50分にはこぼれ球を押し込み、2点目をマークした。シーズン序盤は出番が限られていた松木だが、リーグ戦今季