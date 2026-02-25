OPPOは24日、SNSのWeiboでフォルダブルスマートフォン「OPPO Find N6」の発表を予告した。同日には、同社幹部がX（旧Twitter）でフォルダブルスマートフォンに関する投稿を行っている。 「一馬平川」とは、馬が疾駆できるような平坦で広大な平原を表す成語 OPPOは、Weiboで中国向けに新年の挨拶とともに「OPPO Find N6、まもなく登場！」と投稿した。 またXでは、最高製品責任者のピート・ラウ