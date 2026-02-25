YouTubeは、広告表示を制限するサブスクリプションプラン「YouTube Premium Lite」で、新たにバックグラウンド再生とオフライン再生の機能を追加した。「YouTube Premium Lite」の利用料は月額780円。 「YouTube Premium Lite」の加入者は、従来の「広告なし視聴」に加え、アプリを閉じたり画面をロックしたりした状態での音声再生や、動画を端末に保存してオフライン環境でも視聴することが可能になる。 機能の適