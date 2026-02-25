Y.U-mobileは25日、MVNOサービス「y.u mobile」でeSIMの提供を開始した。 同サービスを利用中のユーザーが対象で、マイページで手続きすることでeSIMに切り替えられる。切り替え手続き後、通常1時間ほどで案内のメールが送付される。21時以降の手続きでは、翌日9時以降に処理が実施される。 また、期間限定で通常440円かかるeSIM手数料が無料になるキャンペーンを実施す