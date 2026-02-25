EVERINGは、ファミリーマートとコラボレーションしたスマートリング「EVERING」の新色を数量限定で発売する。販売申込期間は3月10日10時～3月23日23時59分。価格は9900円。 コラボモデルは、ファミリーマートを想起させるブルーとグリーンのストライプが描かれており、全9サイズが展開される。リングの内側にはジルコニアセラミックを採用してなめらかな着け心地