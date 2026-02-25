国公立大学では2次試験の前期日程が25日から始まり、受験生たちが憧れのキャンパスで、関門に挑みました。石川県内で2次試験が始まったのは、金沢大学、石川県立大学、石川県立看護大学、公立小松大学の4校です。このうち、前期試験のみの金沢大学の角間キャンパスでは、受験生たちがお守りや参考書を手に緊張した面持ちで会場へ入っていきました。◇受験生…「この1日だけは全てをかけようと」◇受験生…「今まで友達や先生、両親