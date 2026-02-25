ブレーブスは、３６歳の左腕クリス・セール投手と契約延長で合意した。２７００万ドル（約４２億１２００万円）で２０２７年シーズンまで契約を１年延長したと発表した。平均年俸で球団史上最高額。２８年は球団側が３０００万ドルで選択権を持つ。ＭＬＢ公式サイトなどが報じた。セールは契約の経緯について、編成本部長と「ブ軍で引退したい」と雑談したのをきっかけに話が具体化したと明かした。その後代理人に連絡して交渉