¡Öºå¿À½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£²£µÆü¡¢µ¹ÌîºÂ¡Ëºå¿À¤Ïµ¹ÌîºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ïº£Ç¯¤Î¥­¥ã¥ó¥×£Í£Ö£Ð¤Ë£¹Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£Åê¼ê¤Ç¤ÏÀÐ¹õ¡¢ÌÚ²¼¡¢°Ë¸¶¡£Ìî¼ê¤ÏÅèÂ¼¡¢ÉÍÅÄ¡¢¹â»û¡¢ÃæÀî¡¢¸µ»³¡¢¾®Ìî»û¤òµó¤²¤¿¡£½é¤Îµ¹ÌîºÂ¥­¥ã¥ó¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿°éÀ®¤ÎÅèÂ¼¤ÎÁª½ÐÍýÍ³¤Ï¡ÖÂÇÀÊÆâ¤Ç¤ÎÆ°¤­¡¢³èÌö¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÂ¤ê¡¢½©µ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Î¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤­¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á