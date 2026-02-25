参院本会議で答弁する高市首相＝25日午前高市早苗首相の施政方針演説など政府4演説に対する各党の代表質問が25日、参院本会議で実施された。米連邦最高裁が違法と判断した「相互関税」に代わる米政権の新たな関税発動の影響を注視する考えを表明。3月に予定するトランプ米大統領との会談で、自由で開かれたインド太平洋（FOIP）を巡り「両国の強固なコミットメントを改めて確認したい」と述べた。訪米に関し「トランプ氏との信