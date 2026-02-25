きょうは乾燥が続いていた太平洋側でも、久しぶりにまとまった雨になっています。東京で10ミリ以上の雨が降るのはおよそ3か月半ぶりです。各地で空気が潤いますが、沿岸部では雨脚が強まる所もあるでしょう。きょうは南の海上にある前線や低気圧の影響で、東北から九州にかけて雨が降るでしょう。四国など、太平洋側の地域は雷を伴って強く降る所もありそうです。雨が止む時間は、九州では昼ごろ、四国や近畿は夕方、東海は夜遅く