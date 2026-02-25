【グラニフ：星のカービィ】 3月10日 発売予定 価格：1,200円～ グラニフは、「星のカービィ」とのコラボレーションアイテムを3月10日に発売する。本日2月25日よりWEBでの先行予約受付も開始した。価格は1,200円より。 様々なコラボ商品を多数展開するグラニフより「星のカービィ」シリーズの新商品が発売される。カービィの顔を立