三井住友カードは2月24日、「三井住友カード Visa Infinite」を対象とした2つの新規入会キャンペーンを開始した。三井住友カード Visa Infinite同カードは、「Infinite Potential, Infinite Value"無限の可能性が、無限の価値を生み出す。"」をコンセプトに、最上位ランクにふさわしい、「高い経済合理性」や、数々のプレミアムサービス、異次元の多様な体験価値を提供している。今回、同カードを対象とした2つの新規入会キャンペ