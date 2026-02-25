楽天カードは2月24日、「楽天カード マイカラーセレクション」に新色を追加し、申込受付・発行を開始した。楽天カード マイカラーセレクション同カードは、縦型・横型デザインからの選択制と、カード名義人氏名の裏面記載に対応している。楽天カードと同様に「楽天カードアプリ」での利用プッシュ通知や、手元にクレジットカードがない場合もカード番号を簡単に確認できる機能、24時間不正検知などのセキュリティ機能などを備える