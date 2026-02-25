¡ÚPS Store¡§SALE MANIA¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§2·î25Æü～3·î11Æü ¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢PlayStation Store¤Ë¤Æ¡ÖSALE MANIA¡×¤ò2·î25Æü¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï3·î11Æü¤Þ¤Ç¡£ ËÜ¥»ー¥ë¤Ï¡¢PS5/PS4ÍÑ¥²ー¥à¤ä³Æ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÁ´2946ÅÀ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÖBattlefield 6 ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡ÖDEATH STRANDING 2:ON THE BEACH ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é