「星野リゾート ネコマ マウンテン」(福島県耶麻郡)は2月24日、初めてスノーボードに挑戦する子どもを対象とした「手ぶらでスノーボードデビューパック」(8,000円)の販売を開始した。手ぶらスノーボードデビューパックネコマ マウンテンは、磐梯山の麓に位置し、猫魔ヶ岳の南北に広がる国内最大級の規模を有するスキー場。「スノーボードの聖地」とよばれ、2000年代のスノーボードブームを牽引してきた。ビッグエアやスロープスタ