【モデルプレス＝2026/02/25】9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のナヨン（NAYEON）が2月24日、自身のInstagramを更新。テレビ番組出演時のオフショットを公開し、話題となっている。【写真】TWICEメンバー「憧れの骨格」素肌眩しい衣装で驚異のスタイル披露◆ナヨン、ベアトップ衣装で美デコルテ披露ナヨンは米NBCの人気番組「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」のアカウントをメンションし、写