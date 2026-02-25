SHINee¤Î¥ª¥ó¥æ¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£¥ª¥ó¥æ¤Ï2·î24Æü¡¢¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTOUGH LOVE¡Ù¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥ó¥æ¡¢¡ÈÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤Ë»ëÀþÅ£ÉÕ¤±º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØTOUGH LOVE¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØDot dot dot (...)¡Ù¡ØFlex on me¡Ù¡ØLie¡Ù¡ØX, Oh Why?¡Ù¤Ê¤É¡¢¥ª¥ó¥æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À­Ë­¤«¤Ê¿§ºÌ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Á´5¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃÉ®