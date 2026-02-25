¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÄ©¤à´Ú¹ñÂåÉ½¤¬¡¢²­Æì¤Ç¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç3Ï¢¾¡¤È¹¥Ä´¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ¼Ô¿Ø¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¡£¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤âËþÂ­´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥³¡¦¥è¥ó¥Ô¥ç¤Ï¼ºÅÀ¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¤à¤·¤í¹¥°ÕÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡ÚWBC¡Û¡ÖºÇ¶¯¤ÎÆüËÜ¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡×ÂçÃ«¤È°ì¾¡°ìÇÔ¤Î´Ú¹ñÅê¼ê´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï2·î24Æü¡¢ÆüËÜ¡¦²­Æì¤Î²Å¼êÇ¼µå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿KIA¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç6-3¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£Ä¹