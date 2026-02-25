メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の公立高校の入試で、一般選抜の学力検査が25日から行われています。 学力検査は県内の公立高校155校・1校舎で行われていて、このうち名古屋市瑞穂区の県立瑞陵高校では雨の中、傘を差しながら会場に向かう受験生の姿が見られました。 一般選抜では募集人員3万789人に対し、第1・第2を合わせた志望者の総数は5万3196人で、全体の倍率は1.73倍です。 学力検査は国語から始まり、午後