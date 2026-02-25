コーヒーチェーンの「スターバックスコーヒー」は2月27日、同社として初めて「ひなまつり」をモチーフにしたドリンクを発売する。今回登場する「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」は、子どもや高齢者でも手に取りやすいショートサイズのみで展開する。価格はテイクアウト638円、店内利用650円（いずれも税込）。【この記事の全ての画像(4点)を見る】スターバックス2月27日発売新作スイーツ「アールグレイ バスクチーズケ