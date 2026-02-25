【MODEROID ダイラガーXV】 2月26日12時より予約開始 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ダイラガーXV」を2月26日12時より予約受付を開始する。発売月・価格は未定。 本商品は1980年代のTVアニメ「機甲艦隊ダイラガーXV」の主役ロボ「ダイラガーXV」をMODEROIDシリーズで立体化したもの。劇中同様に15台のラガーマシーンで