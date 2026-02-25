【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ PMX-000 メッサーラ ver. A.N.I.M.E.】 発売日・価格：未定 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ PMX-000 メッサーラ ver. A.N.I.M.E.」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、アニメ「機動戦士Zガンダム」に登場する可変モビルアーマー「PMX-000 メッサーラ」を、同社のアクションフィ