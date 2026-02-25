25日朝は静岡県内の各地で雨となりました。静岡市で1日に30ミリ以上の雨が降るのは4か月ぶりだということです。（記者）「午前8時半過ぎのJR静岡駅南口です。通勤の時間帯ということもあり傘をさして足元を気にしている人が多くみられます」25日の県内は暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、午前10時半までの24時間降水量は伊豆市天城山で60ミリ、御前崎市で47.5ミリ、静岡市駿河区で42ミリが観測されています。静岡市内で1日に30