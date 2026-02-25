北京稲香村「零号店」に並ぶ人々。同店は２０２１年、北京・東四北大街の創業地にオープン。伝統菓子と流行文化を結び付け、グルメや文化、都市の歴史などを融合させた特色を打ち出している。（北京＝新華社記者／邱虹）【新華社北京2月25日】中国北京市商務局は23日、重点モニタリング対象となる百貨店やスーパーマーケット、専門店、飲食店、電子商取引（EC）などの売上高が、春節（旧正月）連休期間（15〜23日）に84億5千万元