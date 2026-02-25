俳優の東野絢香が、2026年前期の連続テレビ小説『風、薫る』に出演することが2月25日、発表された。東野が演じるのは、帝都医大病院の看病婦・三浦ツヤ。婦人科に勤めているが、子どもが苦手という一面を持つ人物だ。【写真】元乃木坂46も…美女キャストを一挙紹介！東野は「看病婦、三浦ツヤを演じさせていただきます」と報告し、「『どんな辛いことがあったの？』と親友の話を聞くように役と向き合う日々です」とコメント。