政府は２５日、日本銀行の審議委員に中央大名誉教授の浅田統一郎氏と、青山学院大教授の佐藤綾野氏を充てる人事案を国会に提示した。浅田氏は３月３１日に任期満了となる野口旭委員の、佐藤氏は６月２９日に任期満了となる中川順子委員の後任となる。