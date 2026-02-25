俳優の松山ケンイチさんは2月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。“転職のご報告”が「斬新すぎる」「ギャグかと思った」といった声が寄せられています。【写真】松山ケンイチの“転職のご報告”「誰も想像がつかない転職」松山さんは「【鮨職人に転職しました】おはようございます。転職のご報告です。日頃から皆様のご支援のおかげもありこの度、鮨アカデミーの講師として新たなスタートを切りました」とつづり、1枚の写真を投稿