NPBエンタープライズは25日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026 名古屋 侍ジャパン vs 中日ドラゴンズ」が行われる27日に、谷繁元信さん (2006年WBC日本代表)が始球式を務めると発表した。谷繁さんは「縁の深い名古屋でこのような機会をいただけて光栄です。世界一に向けて、侍ジャパン、そして井端監督の後押しとなるような投球をしたいと思います!」と意気込みを語った。