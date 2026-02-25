西武は25日、黒木優太が20日に東京都内の病院で「右肩関節鏡視下クリーニング術」を受けたと発表した。コンディション面の改善を目的とするもので、実戦復帰まで3ヵ月を要する見込みだ。黒木は昨季、西武に育成選手として入団。早期に支配下契約を結んで開幕一軍入りし、29試合で1勝1敗3ホールド、防御率3・38の成績だった。