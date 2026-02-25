ホンダ「“新”7人乗り高級ミニバン」に注目！ホンダの高級ミニバンとして確固たる地位を築いている「オデッセイ」が、2025年11月6日に一部改良を受けました。さらに魅力を高めたオデッセイですが、最新モデルはどのような仕様になったのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが青く光る「オデッセイ」です！（30枚以上）1994年の初代誕生から数えて30年以上の歴史を持つオデッセイですが、5代目となる現行型は中国での生