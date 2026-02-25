2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』に若林時英が出演することが決定した。 参考：若林時英が明かす『海に眠るダイヤモンド』緊迫シーンの裏側池田エライザの役者魂を絶賛 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。主人公・一ノ瀬りんを見上愛、そのバディとなる大家直美を上坂樹里が演じる。 本作が連続テ