2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』に村上穂乃佳が出演することが決定した。 参考：朝ドラ『風、薫る』主題歌はMrs. GREEN APPLE大森元貴「すべての人への人生讃歌」 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。主人公・一ノ瀬りんを見上愛、そのバディとなる大家直美を上坂樹里が演じる。 本作が連続テレビ小説初